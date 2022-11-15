Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла участие в VII заседании Евразийского альянса омбудсменов в Москве. Данную информацию приводит Аппарат омбудсмена.

Алиева отметила важность расширения сотрудничества национальных правозащитных институтов, обмена положительным опытом и мнениями в области защиты прав человека, а также организации совместных проектов.

Алиева при этом указала на изменения, которые будут внесены в законодательство относительно расширения полномочий омбудсмена Азербайджана в целях более эффективной защиты прав человека.