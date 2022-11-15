Азербайджан уже признан и оценен официальными лицами Европейского Союза как надежный партнер.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во время совместного заявления для прессы с президентом Албании Байрамом Бегаем.

«У нас богатые запасы газа, и в настоящее время обсуждается вопрос о расширении газопроводов TAP и TANAP. Проект Южный газовый коридор действует всего два года. Но расширение обоих газопроводов, которые являются неотъемлемой частью ЮГК, уже обсуждается. Это говорит о том, что в этом есть большая необходимость и спрос. Азербайджан уже признан и оценен официальными лицами Европейского Союза как надежный партнер. Конечно, мы также хорошо понимаем эту ответственность», — заявил глава государства.