14-15 ноября в Дербенте состоялось двенадцатое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, передает АПА.

На заседании было заявлено об успешном выполнении всех мероприятий, запланированных Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссией на 2022 год, проведено обсуждение работ по международно-правовому оформлению государственной границы между Азербайджаном и Россией, а также рассмотрен и утвержден план работы комиссии на 2023 год.

Встреча прошла в духе взаимопонимания и конструктивного диалога.

Место и даты проведения очередного заседания Совместной комиссии будут согласованы по дипломатическим каналам.