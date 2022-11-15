Глава Чечня Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что все происходящее в Украине напоминает ему ситуацию в Чечне в 1990-ые года.

«Сегодняшняя ситуация в Украине идентична той, что была у нас. Наемники из свыше 50 разных стран захлестнули республику и на протяжении долгого времени безнаказанно вели свою преступную деятельность», — написал он.

Усилиями чеченских силовиков в республике удалось вернуть мир и искоренить любое проявление терроризма, напомнил Кадыров и отметил, что в настоящее время также необходимо быть готовыми «к любой непредвиденной ситуации, поскольку западная риторика с тех пор не изменилась».

По мнению главы Чечни, приоритетной целью Запада является ослабление России и последующий ее захват.

Он также добавил, что поручил принять необходимые меры в республике по формированию резервов из желающих устроиться на работу в военные структуры, а также организовывать для них учения.