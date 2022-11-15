Выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Группы двадцати (G20) шло в записи и длилось значительно дольше положенного времени.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите Группы двадцати, передает ТАСС.

«Выступление Зеленского, которое было весьма интересно сегодня на заседании, председатель двадцатки принял решение дать ему выступить. Выступление было в записи, длилось 20 минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал 20 минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись», — сказал он.

Выступление Зеленского свидетельствует о том, что он не слушает советы Запада по переговорам, заявил Лавров.

«Из его выступления я вынес только один вывод: что он никаких западных советов пока не слушает. Не буду перечислять все, что он сказал. Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная. Но лучше всего содержание его речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами», — указал министр.