Действующая во Франции Ассоциация друзей Азербайджана обратилась к главе государства и Сенату Франции в связи с представленным 6 сенаторами проектом резолюции против Азербайджана.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В обращении, адресованном от имени президента АДА Жерома Ламбера президенту Франции Эммануэлю Макрону и сенаторам, отмечается, что 15 ноября в Сенате будет обсуждаться резолюция, касающаяся отношений между Францией и Азербайджаном.

Ламбер призвал сенаторов не принимать данную резолюцию, которая создаст сложности между двумя странами: «Еще раз просим вас продемонстрировать официальную позицию, не вовлекающую правительство Франции в 30-летний конфликт между Арменией и Азербайджаном».

Ж.Ламбер предупредил, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигаются:

«Недавно в Праге и Сочи лидеры Армении и Азербайджана в совместных заявлениях признали суверенитет и территориальную целостность друг друга! Это oзначает, что представленный вам «указ» не отражает нынешней ситуации».

Отмечается, что, хотя принятие проекта резолюции не свидетельствует о дипломатической позиции Франции, тем не менее, это может несколько изолировать страну от сложных реалий данных территорий, их истории и народов, к взаимодействию которых она призывает.

В заключение обращения Ж.Ламбер призывает сенаторов не голосовать за ретроградную резолюцию, не отражающую реальности и нынешней ситуации:

«Франция должна стремиться к миру, ее парламентариям следует не создавать проблемы между общинами, а осуществлять совершенно иную деятельность».

Отметим, что к обращению присоединились также Координационные советы азербайджанских диаспорских организации, функционирующих в различных странах мира.