В Тиране после завершения встречи один на один президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Албании Байрам Бегай выступили с заявлениями для печати.
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В Тиране состоялась встреча один на один президента Ильхама Алиева с президентом Албании Байрамом Бегаем.
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Во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.
На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президент Албании Байрам Бегай встретил президента Алиева.
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14:04 15 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в Международном аэропорту Тираны, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь президента выстроился почетный караул.
Главу государства встретили заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку и другие официальные лица.
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