В Тиране после завершения встречи один на один президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Албании Байрам Бегай выступили с заявлениями для печати.

1 из 4 - +

***

В Тиране состоялась встреча один на один президента Ильхама Алиева с президентом Албании Байрамом Бегаем.

***

Во Дворце Бригад в столице Албании Тиране состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Албании, в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президент Албании Байрам Бегай встретил президента Алиева.

1 из 3 - +

***

14:04 15 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Албанию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Международном аэропорту Тираны, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь президента выстроился почетный караул.

Главу государства встретили заместитель премьер-министра Албании, министр инфраструктуры и энергетики Белинда Баллуку и другие официальные лица.