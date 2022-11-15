Россия перенесла военное командование в оккупированный город Геническ, потому что он сейчас находится вне зоны досягаемости украинской артиллерии.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В частности, к 12 ноября российская армия почти точно завершила вывод сил, которые удерживали Западный берег реки Днепр на Херсонщине.

«С оставлением города Херсон, Россия сделала город Геническ на Азовском море «временной столицей» оккупированного региона. Россия также, предположительно, передислоцирует подразделения военного командования в район Геническа», — сказано в британской сводке.

«Выбор этого района как командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, поскольку они закрепляют свою оборону на юге Украины», — заявляют британские разведчики.

В частности, Геническ имеет хорошее расположение для координации действий против потенциальных украинских угроз как из города Херсон на Западе, или через Мелитополь с северо-востока, а также чтобы получать подкрепления из оккупированного Крыма.

«Прежде всего, сейчас это город вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли тяжелый ущерб российским полевым командным постам», — говорится в сводке.