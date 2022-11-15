Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США задержало судно в Оманском заливе, которое, как утверждает СЕНТКОМ, перевозило из Ирана в Йемен взрывчатые вещества.

Об этом в понедельник сообщило командование на своей странице в Twitter.

«8 ноября силы СЕНТКОМ перехватили в Оманском заливе судно, прибывшее из Ирана, которое перевозило в Йемен огромное количество взрывчатых веществ», — утверждается в сообщении центрального командования.

Судно было задержано 8 ноября и после обыска потоплено. Экипаж, состоящий из граждан Йемена, передан властям.

По информации СЕНТКОМ, судно перевозило более 360 тыс. фунтов (163 тонны) мочевинного удобрения, которое можно использовать во взрывчатых веществах, и перхлорат аммония, входящий в состав топлива для баллистических ракет.