Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю национального праздника этой страны.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю национального праздника этой страны.
Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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