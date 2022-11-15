Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин набирает популярность в политической жизни России. Недавняя казнь наемника вызвала отклик у потенциальных избирателей бизнесмена.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что российское националистическое сообщество подавляющим большинством приветствовало публичное наказание предполагаемого дезертира.

Они считают, что командование «Вагнера» принимает соответствующие военные меры для дисциплины своих войск.

Некоторые даже сравнили эту казнь с «героической» казнью Иосифом Сталиным марксистского революционера Льва Троцкого, что еще раз подтвердило привлекательность Пригожина среди сторонников сталинского репрессивного наследия, отмечают эксперты.

«Пригожин предпринимает действия, которые найдут отклик у избирателей, интересующихся идеологией национального превосходства России, жестокой советской силой и испытывающих отвращение к коррупции Кремля, которую президент России Владимир Путин использовал в качестве политической силы на протяжении всего своего правления», — пишут аналитики.

В ISW подчеркивают, что Пригожин неуклонно использует свое участие в российском вторжении в Украину для укрепления своего влияния в России.

«Безудержные выходки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима», — резюмируют эксперты.