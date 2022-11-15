Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к лидерам G20 («Большая двадцатка»), которые собрались на саммите в Индонезии.

«Мы не позволим России выжидать и наращивать свои силы… Я убежден, что сейчас настало время, когда война России должна и может быть остановлена», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что для завершения войны РФ «должна вывести свои оккупационные войска, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный нашему государству, и подтвердить территориальную целостность нашей страны».

Зеленский также призвал провести международную конференцию для «укрепления ключевого элемента послевоенной архитектуры безопасности» и предотвратить повторение агрессии со стороны России.