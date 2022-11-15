Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня в Украине и начало мирных переговоров. Его слова на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) передает Центральное телевидение Китая.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры», — сообщил телеканал.

Уточняется, что Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость создания международным сообществом необходимых условий. По словам председателя, Китай «продолжит играть свою конструктивную роль».