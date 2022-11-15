Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 14 ноября провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Залужный сообщил в Facebook.

«Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российских войск. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – Россия должна оставить все захваченные территории», – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный рассказал, что проинформировал Милли об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.

«Ситуация на фронте стабильная и контролируемая. Мы внимательно отслеживаем действия противника на границе с Республикой Беларусь и строим надежный щит защиты Украины с севера», – отметил главнокомандующий ВСУ.

ВСУ, несмотря на «яростное сопротивление» россиян, продолжают наступательные действия на харьковском направлении, добавил Залужный.

«Враг активно атакует на рубежах Белогоровка – Соледар – Бахмут – Майорск и Авдеевка – Опытное – Водяное – Пески – Марьинка – Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам», – подчеркнул он.

По словам Залужного, на херсонском направлении Силы обороны проводят «стабилизационные действия» и укрепляют рубежи обороны.

«Генеральный штаб ВСУ продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью освобождения земель и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления», – резюмировал главнокомандующий ВСУ в разговоре с Милли.