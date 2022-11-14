14 ноября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахияном. Информацию приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в регионе.

Министры заявили о необходимости решения в рамках диалога и взаимопонимания недавней ситуации, сложившейся в отношениях между двумя странами, озабоченности по поводу общественной риторики и других существующих проблем. В частности, было отмечено, что установление контактов между пресс-секретарями министерств иностранных дел может быть полезным.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и отметили важность продолжения контактов.