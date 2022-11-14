Соединенные Штаты ввели санкции в отношении российской компании — производителя микросхем АО «ПКК Миландр», а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Госдепартамент вносит в список АО «ПКК Миландр» <…> за то, что оно работает или работало в российском секторе производства электроники», — заявил глава американской дипломатии. «Миландр» является частью военной структуры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Москвы», — утверждал он.

Одновременно с этим Минфин США внес в собственный черный список базирующуюся в Армении компанию Milur Electronics LLC, швейцарскую Milur SA, а также тайваньскую Sharp Edge Engineering Inc. Подчеркивается, что все три компании связаны с «ПКК Миландр».