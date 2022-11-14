Расставлю точки над “i” по поводу медийных разговоров о давлении на Украину касательно переговоров, как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше.

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«1. Слушайте президента Зеленского: мы будем освобождать свою землю и людей, Россия должна вывести свои войска с территории Украины в международно признанных границах;

2. Украина не отказывается от дипломатии. Но нынешние заявления Кремля о якобы готовности к переговорам – это только дымовой занавес. Россия играет в конструктив, а на самом деле хочет взять паузу, чтобы оправиться от поражений и впоследствии продолжить войну с новой силой. Мы не пойдем на это и призываем партнеров не подыгрывать Москве;

3. Киев не рассматривает даже теоретически какие-либо уступки по вопросу Крыма. Нет ни для нас, ни для международного права никакой разницы между Херсоном и Севастополем. Все это – Украина;» — отметил министр

«4. Разговоры о том, что Украина будет терпеть или поддаваться на какие-либо подталкивания, бессмысленны. Я вообще советую всем оставить это доисторическое восприятие Украины как того, на кого давят и кого принуждают. Сегодня Украина давит и принуждает. Мы творим новую историю вместе с теми в мире, кто стоит с нами бок о бок.

5. Что касается тех в мире, кто за кулисами между собой и в комментариях журналистам разглагольствует о том, что не верит в победу Украины и выражает бесконечные сомнения, то сегодня я выступал на Совете министров ЕС и рассказал одну историю. Далее цитата из моего сегодняшнего выступления:

«Летом 2021 года я путешествовал по Херсонской области вместе с детьми. Нашим экскурсоводом был Алексей Билецкий. Он влюблен в Херсонскую область и посвятил жизнь тому, чтобы превратить ее в туристический магнит. В этом году, когда Херсон был оккупирован, он мне написал. Поблагодарил меня за работу и сказал, что для него было честью провести для нас экскурсию. Написал он с грустью так, будто прощался…

Я ответил Алексею, что он обязательно проведет нам еще одну экскурсию. После освобождения Херсона. Вряд ли он поверил тогда в реальность моих слов. Но все произошло именно так», — написал Кулеба.

«Теперь я предлагаю вам посетить украинский Херсон. Со своей стороны буду рад поделиться контактами Алексея.

Эта ситуация касается всех, кто не верит в Украину. Всех, кто выражает сомнения, кто сеет сомнения и страх по поводу того, что будет дальше.

Следует помнить одну вещь: невозможно победить, если не верить. Я благодарю всех, кто верит в победу Украины. Вы не пожалеете, что заняли такую позицию.

Если мы останемся едины и принципиальны в эти трудные времена, мы также будем праздновать восстановление мира и безопасности в Европе. И чем больше будет поддержки, чем больше оружия мы получим, тем скорее этот день наступит», — отметил глава МИД.