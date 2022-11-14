Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе встречи стороны обсудили последние события, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном.

Собеседники коснулись последней трехсторонней встречи лидеров Армении, России и Азербайджана, состоявшейся 31 октября в Сочи, и принятого совместного заявления.

Арарат Мирзоян и Игорь Ховаев также обменялись мнениями также о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокировании транспортной инфраструктуры в регионе.