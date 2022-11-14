Владимир Путин присвоил звание матери-героине Медни Кадыровой, жене главы Чеченской республики.
Орден «Мать-героиня» Путин учредил в августе 2022 года. Его вручают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
Владимир Путин присвоил звание матери-героине Медни Кадыровой, жене главы Чеченской республики.
Орден «Мать-героиня» Путин учредил в августе 2022 года. Его вручают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.
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