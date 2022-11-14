Французские медиа бьют тревогу по поводу ситуации в стране. ««Страна на пороге деградации»: Французы недовольны – некогда благополучная Пятая республика стремительно разоряется и уже мало чем отличается от страны «третьего мира»» — такую шокирующую оценку высказывает издание Causeur. «Франция впадает в депрессию. Хуже того, она демонстрирует признаки усиленного скатывания в сторону «третьего мира». Нехватка продовольствия и лекарств, ухудшение качества коммунальных услуг, ухудшение состояния городов, промышленные и политические преступления, взрыв насилия и нелегальная иммиграция. Скоро в нашем обществе останется только каста сильных и масса отверженных. Это «третий мир»! Эту фразу мы слышим все чаще и чаще, будь то в кафе или на съемках телепередач. Когда я училась в средней школе, мы перестали говорить о «слаборазвитых странах», что считается оскорбительным термином, и предпочли «развивающиеся страны».

Что ж, многие французы сейчас чувствуют, что их страна находится на пути к отсталости – или к «третьему миру». Мы не можем перечислить все признаки этого падения, поскольку их слишком много» — бьет тревогу издание.

Параллели между Францией и странами «Третьего мира» уже высказывались несколько лет назад, на пике скандала вокруг французской государственной нефтяной компании Elf. Как оказалось, французские нефтяники создали даже специальную «чёрную кассу» для подкупа чиновников. Пресса справедливо негодовала: как так получилось, что на берегах Сены и Луары расцвели нравы «банановых республик»?

Теперь уже речь не о коррупции, а об общем уровне коммунальных услуг, состояния городов и т.д. И понятно, почему Пятая республика стремительно дрейфует к «третьему миру». Просто местные власти на всех уровнях слишком уж увлеклись «покупкой голосов». Заигрывания официального Парижа с «армянским лобби», во вред интересам и Евросоюза, и самой же Франции, но зато в расчёте на голоса этнических армян. Не менее активно власти Франции скупали голоса получателей разного рода социальных выплат, и этот политика продолжалась здесь не одно десятилетие. На словах — «забота о бедных и социально уязвимых». На практике — эти самые бедные и социально уязвимые гарантированно голосовали за те партии, которые обещали им бесплатные обеды, бесплатные социальные квартиры и прочие приятные мелочи. Деньги уходили как в «чёрную дыру», социальная помощь превращала работоспособных граждан в иждивенцев, а ещё вынуждала сокращать другие статьи расходов, от уборки улиц до финансирования здравоохранения. Уже в конце «нулевых» из-за роста «социалки» серьезно просела экономика. А теперь, похоже, начинают стремительно деградировать те сферы, финансирование которых урезали ради социальных подачек.

Судя по всему, покупка голосов обходится дороже, чем планировалось.

Нурани