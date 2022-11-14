Очевидно, что Иран блефует, пытаясь создать впечатление, будто у него в руках гораздо более сильные карты. Однако на деле Иран, также как и Армения, превращается в инструмент оказания давления на Азербайджан.

Итак, цитата из текста Али Мусави Халхали (irdiplomacy.ir): «Азербайджанцы говорят о дружбе с Ираном, в то время как они до сих пор говорят о великом Азербайджане в учебниках и на телеканалах, даже на государственных телеканалах, и фактически угрожают безопасности и территориальной целостности Ирана».

Вам это ничего не напоминает? Термин «Великий Азербайджан» невольно отождествляется с названием «Великая Армения». А ведь именно посредством этого термина на протяжении долгих лет «пришивался» идеологический подтекст армяно-азербайджанскому конфликту. Один и тот же подчерк. Видимо, авторами геополитических стратегий в регионе являются одни и те же страны.

Данный термин может придать начинающемуся конфликту «хронический» характер. Нельзя исключать, что таким образом потенциальному новому конфликту хотят обеспечить продолжительность. Отсюда, пожалуй, напрашивается самый главный вывод: чтобы регион служил инструментом давления и манипуляций, необходим конфликт. Характер событий в регионе и вокруг него показал, что в продолжительности конфликта в той или иной степени заинтересованы почти все соседи.

Сегодня мы являемся свидетелями нарастания нового регионального конфликта. Не исключено, что новый конфликт в регионе может стать началом урегулирования конфликта в Украине. Таким образом, «конфликт» является не только инструментом, но и «языком» современной геополитики. Считаю, что данный стратегический вывод необходимо воспринимать в качестве аксиомы современной геополитики.

Наблюдаемые тенденции выводят нас на геополитическую формулу современной системы международных отношений, которую сформулировал президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Сегодня в меняющемся мире фактор силы, можно сказать, уже официально вышел на передний план». Данная формула требует идеологической сплочённости общества. В таких условиях просто преступно поддаваться влиянию информационных провокаций.

Асиф Адиль