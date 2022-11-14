Украина должна решить, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Это Украина должна решать, какие условия приемлемы. Мы должны их поддерживать», — сказал он на пресс-конференции с членами правительства Нидерландов в Гааге.

Он также заявил, что «мы не должны ошибаться, недооценивая Россию».

«Они по-прежнему контролируют большую часть Украины. Что нам следует сделать, так это укрепить позиции Украины», — сказал он.

По словам Столтенберга, в поражении Кремля заинтересован не только украинский народ.

«Победа Украины нужна не только самой Украине. У НАТО также есть интерес не допустить победы Путина. Если Путин выиграет, это сделает мир более опасным и уязвимым. Это позволит другим авторитарным лидерам нарушать нормы международного права. Поэтому у нас есть свой интерес безопасности не допустить победы Путина. Да, мы платим за это свою цену. К примеру, те же повышения цен на газ. Но если мы не остановим Путина, мы поплатимся за это еще больше», — заявил он.