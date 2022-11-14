К сожалению, из-за низких цен на свою продукцию низкокачественные китайские товары все последние десятилетия наводняли наш рынок и в результате в обиходе начали использовать обозначение «китайский» практически по отношении ко всему низкопробному и некачественному, и даже к некоторым людям, не отличающимся высокими человеческими свойствами.

Вот и последние заявления Никола Пашиняна подводят к мысли, что «китайским» может быть и премьер-министр. Абсолютно противоречащие друг другу, а иногда и совершенно неадекватные заявления дают возможность предположить, что Пашинян серьезно болен таким уровнем ментального диссонанса, что его состояние в будущем может попасть в медицинские учебники под понятием «синдром Пашиняна».

Так уж случилось, что у племени кочевников, принявших топоним армянского нагорья, никогда в истории не было достойных политических лидеров. Да, это племя дало миру порнозвезд, террористов, клоунов, но никогда — выдающихся государственных деятелей. А какая может быть государственность без наличия лидеров государственного масштаба? Вот поэтому у этого племени никогда не было и собственной государственности.

Сегодня ими руководит человек, абсолютно не владеющий ситуацией на территории, которую исторически им подарила царская Россия. Россия подарила им территории в надежде на то, что это «племя» будет вести себя покорно и защищать ее интересы. А на самом деле, будучи лишенными чувства самостоятельности, армяне постоянно ищут покровителей. Ну а учитывая, что ничего полезного они предложить не могут, армяне постоянно давят на жалость, выдумывая мрачные истории преследований со стороны других народов. История ведь такая вещь, что ее можно переписывать как угодно, поэтому в некоторых случаях это работает.

Пашинян, осрамившийся после исторической справедливой победы Азербайджана, но оставленный на своей должности даже после катастрофического поражения, поскольку других «дураков нет», вдруг решил, что события в Украине создают возможность для повторного запуска в небо «дохлого армянского феникса» возрождения.

Конечно, в целом очень сложно полностью проанализировать какие процессы происходят в башке этого политического лузера, но общую картину описать возможно. Дело в том, что события в Украине разрушили мировые консультационные площадки по ряду ключевых региональных вопросов, и Пашинян увидел в этом возможность маневрировать между различными политическими центрами, предлагая свои услуги.

А единственное, что нынешняя Армения может предложить, это транзитный путь из Ирана через Грузию, который является единственной альтернативой для многих стран региона. Это дорога — альтернатива маршрутам через Азербайджан и Турцию, и в случае воссоединения Зангезура с исторической родиной, весь транзит товаров будет идти через тюркские государства, что, безусловно, не устраивает соседей Азербайджана.

Представьте, что историческая справедливость восторжествует, и мы, наконец, вернем наши земли и присоединим Нахчыван сухопутным путем. В таком случае Азербайджан и Турция вместе будут контролировать все междуморье (от Каспийского моря до Черного Моря) с большими экономическими выгодами.

Именно такое развитие событий и беспокоит и Иран, и Францию, которая имеет серьезные экономический интересы в азиатском регионе, и Индию, и Китай, и Россию, поскольку последняя потеряет рычаги влияния на Иран через Армению. Эта ситуация беспокоит и США, поскольку в таком случае тандем Азербайджан-Турция превратится в мощнейшую политическую и экономическую силу в регионе.

Армянские страшилки

Вот на этих страхах и пытается сейчас играть Пашинян, муссируя вопрос Зангезурского коридора даже больше, чем о нем говорят в Азербайджане. Забывая, что Армения никогда не была самостоятельным государственным образованием, эту страну используют как политический тренировочный полигон многие государства. Достаточно напомнить, что эта одна из стран в которой до сих пор официально базируется российская военная база, где она будет находиться еще минимум до 2044-го года. А самое интересное, что армянская сторона, в соответствии с армяно-российским межгосударственным договором, покрывает половину расходов российской базы.

Если сразу после капитуляции Пашинян, поджав хвост, плакался всем, кто был готов его слушать, то после того, как Россия увязла в Украине, он вдруг оживился. Пашинян почувствовал смелость, и стал возражать даже Путину, которому прежде не мог даже вякнуть. Никол постоянно перечитывает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года в поисках хоть каких-то лазеек для того, чтобы увернуться от выполнения взятых на себя обязательств. Как двоечник, который пытается поставить под сомнения замечания учителя в своей контрольной работе.

Он буквально зациклился на слове «коридор», который используется в пункте 6 трехстороннего заявления. Но почему-то не замечает выражение «транспортное сообщение», отраженное в пункте 9 того же заявления, которое должно быть обеспечено между территориями Азербайджана через Армении.

Во-первых, начнем с того, что заявление составлено на русском языке, который не является государственным языком ни для Азербайджана, ни для Армении. Однако познания Пашиняна в русском языке общеизвестны и оставляют желать лучшего. Во-вторых, Пашинян не имеет права трактовать документ в индивидуальном порядке без официального разъяснения пунктов заявления со стороны, разработавшей ее. Если уж на то пошло, то выражение «транспортное сообщение» намного шире выражения «коридор», поскольку последний предусматривает узко определенное направление, в то время как транспортное сообщение — это масштабное логистическое решение.

Трагедия Пашиняна

Трагедия Пашиняна заключается в том, что он так и не понял причину, по которой Азербайджан согласился на трёхстороннее заявление. Азербайджану не нужны были миротворцы на его территории, но если это могло помочь освободить определенные территории без человеческих потерь, то президент Азербайджана был готов на это. И так и сделал. Азербайджан полностью освободил огромные, в том числе заминированные территории, военное освобождение которых могло бы унести еще много жизней сынов и дочерей Азербайджана. Именно поэтому президент Азербайджана подписал это заявление, исходя из желания сохранить жизни своих граждан. К тому же, Азербайджану нужно было время на то, чтобы подтянуть все логистические структуры на уже освобождённые территории, чтобы потом спокойно продолжить процесс деоккупации остальных территорий, а также освобождения граждан Азербайджана, временно находящихся под террористическим режимом. А создание необходимой инфраструктуры в уже освобожденных территориях займет минимум пять лет, именно на этот срок были приглашены миротворцы, чтобы временно проконтролировать поведение армян Карабаха, до прихода законных властей.

Армянские думы

Пашинян почему-то уверен, что Россия заинтересована в сохранении миротворцев на территории Азербайджана и Москву можно этим шантажировать. Интересно поразмышлять, почему Пашинян так думает. Россия никогда не скрывала, что Армения – это форпост России на Кавказе, своего рода безопасная зона между Россией и членом НАТО в лице Турции. Но это не значит, что из-за Армении Россия готова пожертвовать отношениями с Азербайджаном и Турцией, особенно на данном этапе почти полной глобальной изоляции России. Армения и так принадлежит России, с миротворцами или без. России до лампочки армяне, в том числе тех, которые являются гражданами Азербайджана. И поэтому Россия будет рада убрать своих миротворцев из Карабаха. А в свете последних поражений России в Украине, ей выгоднее будет немедленно перебросить своих миротворцев из Карабаха куда-нибудь на свою территорию, чтобы остановить продвижение украинских войск.

Но Россия, конечно, будет торговаться, причем не с Азербайджаном, а с Арменией по вопросу вывода или даже передислокации миротворцев. С Азербайджаном у России текущих проблем нет. Россия, возможно, будет требовать от Армении вовлечения их лоббистских организаций во Франции и США в ослабление санкционного давления на Россию. Анализируя все вышесказанное, можно с полной уверенностью сказать, что подписание трехстороннего соглашения было безусловным успехом Ильхама Алиева.

Агаи Пашинян

Пашинян считает, что Иран готов пойти на конфликт с Азербайджаном, исходя из той логики, что уступки Азербайджану на этом этапе истории могут обернуться катастрофой для теократического режима Ирана, поскольку усиление роли Баку может активизировать национально-освободительное движения в южном Азербайджане с последующим развалом Ирана. Безусловно, что лишенные всех национально-культурных прав жители Южного Азербайджана внимательно следят за успехами и развитием Азербайджана. Люди Ирана просто устали от жизни в условиях, ограничивающих их право выбора жить так как им хочется. Последние протесты в Иране являются индикатором такой усталости и предвестником кардинальных изменений. И если эти протесты перейдут к более радикальным революционным выступлениям, то развал Иран неизбежен. Очевидно, что при таком развитии событий, жители Южного Азербайджана сами объявят свою независимость и смогут защитить себя даже без внешней поддержки, хотя, безусловно, и Азербайджан, и Турция будут готовы оказать всю необходимую помощь в восстановлении независимости Южного Азербайджана. И это совсем не будет означать, что два Азербайджана сразу захотят объединиться. Уйдут годы прежде, чем люди будут готовы жить в одном государстве.

Но и в Иране все прекрасно понимают, что Азербайджан ни в коем случае не будет продвигать эту повестку. Азербайджан всегда заявлял, что не заинтересован в захвате чужих территорий. Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что Ирану невыгодно постоянно нагнетать напряженность в отношениях с Азербайджаном, а следует налаживать дружеские отношения как с Азербайджаном, так и с Турцией. Такая политика становится особенно актуальной на фоне ослабления политической роли России в этом регионе из-за ее военных провалов. Ведь Иран всегда опирался именно на поддержку России в своем противостоянии внешнему давлению, а также в сохранении статуса-кво в отношениях с Израилем. Ирану нужны новые друзья, поскольку врагов у нее хватает. Ясно, что Иран больше всего боится потерять канал контрабанды через территорию Армении и далее через Грузию в страны Европы. Поэтому правительство Азербайджана должно нарастить контакты с Ираном, чтобы убедить его, что Азербайджан сможет предложить более комфортные условия для экономической деятельности через междуморье, нежели те, что предлагает Армения. Убеждать иранцев дело нелегкое, но вполне выполнимое. А Пашинян при этом опирается только на страхи, что, конечно же, нельзя считать серьёзным аргументом.

Месье Пашинян

Пашинян уверен, что Франция способна надавить на Европейский союз в вопросах выработки некой санкционной политики против Азербайджана и этим самым заставить Баку пойти на уступки. Это вполне возможный сценарий, учитывая несерьёзную политику нынешних французских властей, которые превратили политику в бульварное шоу. Из некогда влиятельной страны со своей независимой позицией Франция превратилась в страну хайпов, когда политика страны меняется в зависимости от личных предпочтений ее лидера. Правда, на данном этапе зависимости от азербайджанских энергоресурсов ЕС вряд ли примет решение еще и ограничить свой доступ к энергоресурсам Каспия. Хотя все может быть, ведь европейцы перестали действовать взвешенно и рационально.

Учитывая это, финансовые ресурсы нефтяного фонда Азербайджана, хранящиеся в европейских банках, наверное, было бы неплохо переместить в более надежные страны, не подверженные сиюминутным настроениям. Но даже при таком развитии событий Азербайджан не пойдет ни на какие уступки в вопросах, которые уже считает закрытыми. Наоборот, в поисках выхода на международные рынки, Азербайджан может окончательно вернуть себе Зангезур и тем самым получить выход к Средиземному морю через братскую Турцию. К тому же, как было отмечено выше, при таком раскладе Азербайджан получит полный контроль над всей экономической деятельностью в регионе междуморья, включая контроль над экономическими операциями в регионе французских компаний.

Лучший из соросят

Сам будучи протеже Сороса, Пашинян продолжает надеяться на соросовские власти США, что, конечно же, оправдано, принимая во внимание, что первым важным решением Байдена во внешней политике было признание «геноцида» армян. А Энтони Блинкен — сын Дональда Блинкена, самого близкого друга Сороса. Кстати, библиотека Соросовского университета носит имя отца Блинкена. Поэтому ожидания Пашиняна имеют под собой почву.

В первую очередь необходимо понять, какие интересы здесь у американцев. Ясно, что привод к власти и в Грузии, и в Армении соросовских команд были звеньями одной единой политики опоясывания России проамериканскими правительствами с окончательной целью развала России, вывода Закавказья из зоны ее интересов, с последующим захватом энергетических ресурсов региона. Исходя из данной стратегии, США просто необходимо, чтобы Россия вывела свои войска из региона. Как только российские миротворцы покинут Карабах, американцы включат все свои ресурсы, чтобы поднять шумиху вокруг нарушения прав этнических армян на территории Азербайджана с последующими действиями против нас.

То есть, начнется масштабное давление на Азербайджан как извне, так и изнутри. Если Азербайджан делает все, чтобы защититься от внешней угрозы, однако очевидно, что недостаточно делается для защиты от возможного давления внутри Азербайджана. В Азербайджане все еще находятся десятки организаций, в том числе соросовские, действующие под «зонтиком» USAID, который очень активно «обрабатывает» общественность в том числе через крупные суммы грантов. США уже запустили в Азербайджане процессы с постоянным требованием вывода российских миротворцев, хотя все прекрасно понимают, что их мандат завершается в 2025-ом году. Поэтому США и давят на Пашиняна, требуя подписать любой договор на данном этапе, лишь бы потребовать вывода российских миротворцев из Карабаха, с последующим замещением их на миротворцев ООН. Американцы прекрасно понимают, что в мире уже нет никакого международного права, это право каждая страна интерпретирует как хочет.

Кстати, в своем последнем интервью Пашинян уже открыто высказался о необходимости замены российских миротворцев на миротворцев ООН. Пашинян уже получил от своих американских покровителей добро на шантаж Баку угрозой размещения международных миротворцев на территории Азербайджана.

Армянский премьер надеется, что при возможном активном вмешательстве США в регион, Турция будет вести себя прагматично, и не пойдет на дальнейшею эскалацию отношений с партнерами по НАТО. У Турции и так уже напряженные отношения с Грецией, Францией и Германией. Турция также находится под огромным давлением из-за ее сотрудничества с Россией. В дополнение ко всему недруги Турции постоянно используют против нее ситуацию и в арабских странах. Пашинян настолько убеждён в своем правильном понимании позиции Турции, что уже начал называть Турцию хорошим соседом, ну понятно, откуда ветер дует. Ясно, что Турция никогда не предаст братские отношения с Азербайджаном. Но в тоже врем экономическое давление на Турцию может ослабить ее помощь Азербайджану. Достаточно посмотреть, как санкции буквально подкосили экономику такой богатой ресурсами страны, как Россия. Поэтому Турция будет внимательно изучать процессы в регионе и стараться купировать все возможные угрозы.

Запад наступает

На фоне этих процессов мы можем и должны ожидать любых провокаций со стороны проармянских государств в лице США, Франции, которые имеют достаточные для этого ресурсы. Обе страны имеют широко разветвлённую сеть агентов влияния в лице так называемых НПО, активно действующих как на территории Азербайджана, так и в соседних странах, не говоре уже о специальных институтах. Они могут попробовать даже осуществить террористические акты в соседних странах с Азербайджаном. Что в принципе уже происходит…

Религия для них имеет значение

Пашинян уверен, что через влияние Франции на Совет Европы и Европейский Союз Армении удастся начать давление на Азербайджан. Сделать это очень сложно, поскольку ЕС очень нуждается в азербайджанских энергоресурсах, но в перспективе это вполне возможный вариант. Не надо забывать, что немецкие неофашисты также поддерживают Армению. А то, что ЕС является по сути христианским союзом, никто не скрывает. Среди ее членов нет ни одной мусульманской страны. Турция ждет вхождения в Союз с 1987 года и вряд ли это когда-либо произойдет. И тут уместно будет напомнить следующее заявление экс-председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпёя, сделанное еще в 2004 году: «Турция — не часть Европы и никогда не станет ею. Расширение ЕС за счет Турции не может быть приравнено к любым расширениям, имевшим место в прошлом. Универсальные ценности, которые воплощают могущество Европы, и которые являются фундаментальными ценностями христианства, потеряют силу с присоединением большого исламского государства — такого, как Турция».

Также не будем забывать, что несмотря на выполнение Азербайджанов всех необходимых процедур, соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году было подписано только с тремя странами — Грузией, Молдавией и Украиной. Желание Азербайджана было проигнорировано. Поэтому Пашинян использует европейские институты против Азербайджана. Баку должен сделать соответствующие выводы о необходимости присутствия европейских институтов на своей территории.

Израиль Армении не товарищ

Пашинян не находит никаких возможностей для влияния на другого важного игрока в регионе — Израиль. Мощнейший военный и экономический потенциал Израиля, а также его влияние на мировую политику через самую разветвлённую сеть лоббистских организаций дают возможность Израилю вести абсолютно независимую политику. У поддержки Израилем Азербайджана есть и глубоко идущие исторические причины и чисто современные политико-экономические интересы.

Израиль не позволит Ирану развиться настолько, чтобы начать представлять реальную угрозу существования государства Израиль и поэтому он будет тесно сотрудничать и с Турцией, и с Азербайджаном в вопросах безопасности в регионе. Здесь уместно напомнить, что Сорос, который по происхождению является евреем, в Израиле считается персоной нон-грата, именно за попытки претворения в жизнь своей политики мирового хаоса.

Провал Пашиняна

Но самая большая ошибка Пашиняна в том, что он до сих пор не понял, с каким сильным политиком в лице Ильхама Алиева имеет дело. И.Алиев абсолютно прагматичный политик со взвешенным подходом к вопросам международной политики. Алиев не является политическим буквоедом и всегда верен своим обязательствам. Он прекрасно знает, где и когда нужно поставить точку.

Заговор Пашиняна

Итак, проанализировав текущую ситуацию, можно сделать определенные выводы.

Армения пытается натянуть петлю вокруг Азербайджана, используя христианскую солидарность, а также территориальные страхи Ирана. Давление будет нарастать. Каково будет вовлечение Грузии в эти процессы, предсказать сложно. Учитывая, что Азербайджан всегда оказывал всяческую экономическую поддержку Грузии, хотелось бы надеяться, что Тбилиси не присоединится к антиазербайджанскому давлению. Но и здесь у Запада есть варианты. Во-первых, Запад может в в ускоренном порядке принять Грузию в Европейский Союз. Тогда Грузии придется принимать обязательное участие во всех мероприятиях этой организации. Во-вторых, на повестке дня все еще стоит вопрос Джавахетии, который Армяне могут снова поднять. Напомним, что Грузия очень подвержена внешнему давлению, и мы помним это по провокациям, которые происходили вокруг комплекса Давида-Гареджи. Так что здесь тоже можно ожидать удара в спину.

В таком недружественном окружении находится и Турция. Азербайджан и Турция должны держаться вместе. К чести наших лидеров, им это прекрасно удается. Но в вопросах противостояния нельзя занимать оборонительную позицию, необходимо принимать активные и упреждающие шаги против планируемого масштабного давления.

В чем сейчас заключается стратегия Армении и ее покровителей?

Если внимательно просмотреть трехстороннее заявление, то можно обратить внимание, что все пункты, за исключением пункта 9, выполнены. Любой документ теряет силу, если все его пункты уже выполнены. Постоянное раздувание обсуждений вокруг пункта 9 о «транспортном сообщении» в Нахчыван способствует тому, что заявление все еще остается в силе. Ясно, что это преднамеренное затягивание процесса для того, чтобы не было необходимости в подписание нового соглашения. Именно на этом сейчас и пытается сыграть Пашинян. С одной стороны со своими западными покровителями разрабатывает мероприятия по давлению на Азербайджан, а с другой, заявляет о готовности подписать новое заявление, в том числе включающее вопрос продления мандата миротворцев.

Именно этот вопрос и обсуждался в Сочи. Пашинян пытается всех переиграть, при этом ничего не обещая взамен. Не зря Путин наехал на Пашиняна во время Валдайского форума, фактически обвинив его в ведении сепаратных обсуждений с Вашингтоном о некоем «вашингтонском варианте» мирного договора, который в итоге может оставить Россию за бортом процессов.

Сейчас во всю идет обсуждение мирного договора, который в принципе не может быть подписан в пользу Азербайджана. Если изучить заявления американцев, то они постоянно говорят, что поддерживают суверенитет и независимость Азербайджана, но ни разу не используют понятие территориальная целостность. США будут давить на Азербайджан, чтобы добиться подписания мирного договора с Арменией без учета вопросов, связанных с окончательным переходом под контроль Азербайджана территорий, временно находящихся под контролем российских миротворцев. США будут постепенно наращивать давление через свои организации, работающие в Азербайджане.

Основной задачей США на данном этапе является максимальное ухудшение отношений Азербайджана с Россией и Ираном. США для этого будут использовать все ресурсы. Стоить вспомнить недавнее смешное заявление США, что они будут защищать Азербайджан от Ирана, при том, что они за 30 лет ни сделали ничего, чтобы защитить Азербайджан от армянской агрессии.

И последние изменения риторики Пашиняна: он заговорил «о возможном геноциде армян Карабаха» со стороны Азербайджана, это продолжение армянской геноцидной риторики против Турции.

Одним словом, основа для того, чтобы дальше муссировать вопрос о необходимости защиты прав армян Азербайджана, уже заложена при подаче США и Франции, и дальнейшее замедление процесса окончательного перехода всех территорий под полный контроль Азербайджана будет только усиливать риторику и давление на Баку. А провокации не дадут себя долго ждать.

Спецслужбы США и Франции легко могут устроить в Карабахе ряд терактов и потом обвинить в этом как российских миротворцев, так и власти Азербайджана. В таком случае появится необходимость замены российских миротворцев на миротворцев ООН, что будет означать практическую потерю этих территорий.

Для Азербайджана настают трудные времена. У нас остается только один верный друг на международной арене — Турция. Но и Турцию ожидают тяжелые время в 2023 году во время выборов. Запад будет делать все, чтобы привести к власти в Турции удобные для себя силы. Конечно, мы помним и поддержку Пакистана, но Пакистан очень сильно подвержен внешнему давлению, и при определенных обстоятельствах может пересмотреть свою политику. Одним словом, Азербайджану надо полагаться только на свои силы и ресурсы.

Каковы возможные шаги Азербайджана?

Азербайджан должен заявить о том, что трёхстороннее заявление исчерпало свою актуальность и поэтому оно теряет силу. Касательно 9 пункта трёхстороннего заявления, который все еще держит тот документ на плаву, Азербайджан должен заявить, что в силу вольной трактовки как пункта 9, так и всего документа со стороны Армении, этот пункт в данной редакции не выполняем. Поэтому Азербайджан требует подписания нового трехстороннего заявления.

Ажиотаж вокруг подписания мирного договора рассчитан исключительно на затягивание процесса, который Армения использует для формирования мощного антиазербайджанского альянса, в том числе через введение против Азербайджана санкций. Поэтому Азербайджан должен временно отказаться от подписания какого-либо мирного договора с Арменией на данном этапе.

Взамен Азербайджан должен предложить подписание предварительного совместного протокола, определяющего основные принципы, по которым мирный договор должен быть разработан. В этом протоколе должны найти обязательное отражение все принципы, полностью удовлетворяющие интересам Азербайджана. Гарантом протокола должны выступить все стороны, вовлеченные в конфликт.

Одним из основных вопросов, постоянно муссируемых США и Францией, является вопрос о границах между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан должен официально заявить, что приостанавливает любые обсуждения по вопросам границ, до завершения процесса полного перехода территорий, временно находящихся в зоне контроля миротворцев под контроль Азербайджана.

Новый поэтапный подход

Суммируя, Азербайджан должен представить новую дорожную карту последовательности действий во взаимоотношениях с Арменией и четко следовать ей.

1. Этап первый: Полный переход территорий под контроль Азербайджана.

2. Этап второй: Создание транспортного коридора в Нахчыван.

3. Этап третий: Окончательное согласование границ.

4. Этап последний: Подписание мирного договора

Именно в такой последовательности и никак иначе. Потому что попытки рассмотрения всех этих вопросов в одном пакете направлены лишь на затягивание времени, на изматывание Азербайджана бесконечными переговорами, то есть тактикой, с которой мы очень хорошо знакомы за период 30 лет.

Ну а как же Азербайджан может заставить стороны принять вышеуказанный поэтапный подход?

Во-первых, надо заявить, что Азербайджан приостанавливает все обсуждения по любым другим вопросам до завершения перехода всех территорий под контроль Баку. А в этом вопросе единственной стороной обсуждения является Россия. Особенно в свете заявления Пашиняна о том, что в Карабахе уже «нет» вооруженных формирований Армении. Ну а если там нет больше ничего, официально представляющего Республику Армения, то и незачем Армении участвовать в этих вопросах. Баку должен официально начать переговоры с Москвой о постепенной передаче территорий под контроль Азербайджана. Этот процесс должен охватывать период до окончания мандата миротворцев. При обсуждении и подписании такого документа участие третьих стран не требуется. Земли наши, люди наши, миротворцы российские. Очень простая формула. На период обсуждения данного договора, а также, его подписания и выполнения, Азербайджан должен приостановить все контакты с любой другой стороной.

Пойдет ли на это Россия? Если Азербайджан примет такое решение и сделает соответствующее заявления, то вопросы безопасности на подконтрольной миротворцам территории уже будут исключительно зависеть от России. И если Россия не согласится на подписание данного документа за 6 месяцев до окончания их мандата, Азербайджан может заявить, что не хочет продлевать их мандат. И что тогда? А тогда Россия вынуждена будет покинуть территорию и передать ее Азербайджану без каких-либо предварительных условий. Готова ли Россия так рискнуть? Вряд ли.

Сможет ли Россия что-то противопоставить давлению Азербайджана? Россия потеряла международный авторитет. Дружба Азербайджана и Турции ей нужна как никогда ранее…

США будут в панике от такого подхода и попытаются дестабилизировать ситуацию в Азербайджане, используя свои организации, работающие тут. Здесь самым простым решением будет изгнание всех американских организаций из Азербайджана. Поскольку, как бы странно это ни звучало, все эти организации активны именно в приграничных районах Азербайджана с Ираном и Россией. Достаточно посмотреть на карту так называемых американских центров, которые создает посольство США через USAİD в этих регионах.

Ахмед Айдыноглу