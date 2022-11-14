Полиция Стамбула публикуют фото задержанной в наручниках предполагаемой террористки Ахлам Альбашир (гражданка Сирии), устроившей взрыв в центре города.
Женщина заявила, что ее обучали курдские боевики.
Полиция Стамбула публикуют фото задержанной в наручниках предполагаемой террористки Ахлам Альбашир (гражданка Сирии), устроившей взрыв в центре города.
Женщина заявила, что ее обучали курдские боевики.
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Таких тварей нельзя оставлять в живых. Вешать принародно. У террора нет пола, женщина она или мужчина , террорист есть террорист для него нет ничего святого.