Разработчики популярного мессенджера WhatsApp тестируют функцию совместного доступа на устройствах на базе Android. О скором появлении новой возможности сообщил портал WABetaInfo.

Режим «Компаньон» добавили в бета-версию для Android под номером 2.22.24.18. Как отмечает WABetaInfo, нововведение позволит использовать один аккаунт сразу на нескольких смартфонах на базе Android.

Для активации нового режима необходимо выбрать в настройках «Привязать устройство», после чего отсканировать на экране смартфона QR-код при помощи второго гаджета.

Как сообщают специалисты портала, новая функция позволит подключить к одной учетной записи сразу четыре устройства и автоматически синхронизировать не только новые сообщения, но и предыдущие диалоги. Уточняется, что режим станет доступен для широкого круга пользователей в ближайшие недели.