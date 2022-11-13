Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, два человека находятся в тяжeлом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Власти Турции расценивают взрыв как теракт, добавил он.
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81, два человека находятся в тяжeлом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Власти Турции расценивают взрыв как теракт, добавил он.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий