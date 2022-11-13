Отряды террористической группировки «Аш-Шабаб» вошли в город Вабхо в штате Галмудуг в центральной части Сомали спустя три дня после того, как их выбили оттуда правительственные силы.

Об этом сообщил в воскресенье сомалийский новостной портал Shabelle Media Network.

Боевики воспользовались неожиданным отходом из Вабхо регулярных частей, отмечает он. Причины отступления федеральных сил не раскрываются.

Город Вабхо в течение последних 15 лет находился под контролем «Аш-Шабаб», однако 9 ноября был взят правительственными войсками. В боях за город были ликвидированы 25 боевиков.