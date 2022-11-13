Республика Корея и Япония выступают за укрепление расширенного сдерживания КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на совместное заявление по итогам трехстороннего саммита в Камбодже.

Как указывает агентство, в совместном заявлении «содержится призыв к укреплению расширенного сдерживания» КНДР. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также заявил, что трехстороннее сотрудничество Сеула, Токио и Вашингтона является «бастионом мира и стабильности» в регионе.

Кроме того, Yonhap отмечает, что Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден подтвердили готовность задействовать «превосходящие силы» в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.