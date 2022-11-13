Украина и США инициируют пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР), сообщает посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)», — написала дипломат в Facebook.

Партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК «Энергоатом», СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T и Starfire Energy.