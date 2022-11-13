Центральное положение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является основной движущей силой диалога и сотрудничества стран блока с внешними партнерами через механизмы, возглавляемые ассоциацией.

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Камбоджи Хун Сен, выступая на пресс-конференции по итогам прошедших в Пномпене с 8 по 13 ноября 40-го и 41-го саммитов АСЕАН, а также сопутствующих мероприятий.

«За последние дни было проведено в общей сложности 16 встреч на высшем уровне, и мы достигли всеобъемлющего и плодотворного диалога о путях продвижения вперед к укреплению центральной роли АСЕАН и ценностей в наших отношениях с внешними партнерами, особенно в связи с тем, что мир быстро сталкивается со сложными изменениями регионального и международного положения», — отметил глава камбоджийского правительства. «Мы утвердили 70 итоговых документов и деклараций, охватывающих тему построения сообщества АСЕАН и регламентирующих сотрудничество с нашими партнерами по диалогу для продолжения и укрепления наших отношений», — сказал он.

По словам Хун Сена, эти документы подтверждают решимость построить будущее АСЕАН как сообщества, которое будет единым, инклюзивным, устойчивым и основанным на правилах; сообщества, которое остается центральным элементом развивающейся региональной архитектуры, формируя внешнее партнерство, основанное на взаимном доверии и уважении и ориентированное на укрепление регионального и глобального мира, безопасности и продвижение устойчивого роста. Были приняты в том числе заявление лидеров АСЕАН по случаю 55-летия организации, заявление лидеров блока о видении дальнейших совместных действий стран АСЕАН по противостоянию региональным вызовам и заявление о повестке АСЕАН на период после 2025 года.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Камбоджа присоединилась к ассоциации 30 апреля 1999 года.

С начала 2022 года Камбоджа занимает пост председателя АСЕАН, который перешел к ней по принципу ротации от Брунея. По итогам завершившейся сейчас недели АСЕАН на высшем уровне камбоджийский премьер Хун Сен передал символический молоток председателя АСЕАН президенту Индонезии Джоко Видодо, чья страна официально возглавит ассоциацию уже с 1 января 2023 года.