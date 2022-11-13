Индонезия в качестве председателя G20 обеспечила по меньшей мере $1,4 млрд, которые будут вложены в фонд, предназначенный для борьбы с возможными новыми пандемиями.

Об этом заявил в воскресенье министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

По его словам, в ближайшие 5-10 лет этот фонд может вырасти до $10 млрд.

«Мы вместе с министерством финансов в рамках G20 договорились о создании глобального фонда [противодействия] пандемиям. 24 [страны и организации] обязались вложить в него $1,4 млрд», — сказал он. «Я надеюсь, что в течение пяти-десяти лет фонд увеличится до $10 млрд», — добавил министр, отметив, что это сумма, которой не хватает для подготовки всего мира к возможным в будущем пандемиям.

Как предполагается, эти средства будут распределяться среди бедных государств для закупок вакцин, лекарств, средств тестирования и прочего. Фонд создается на площадке Всемирного банка.