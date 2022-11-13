Вооруженные силы Украины (ВСУ) поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и боевой техники российской армии.

Об этом говорится в утренней оперативной информации, опубликованной на странице Генштаба ВСУ в «Facebook».

Отмечается, что за последние сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по противнику.

«Поражены восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и боевой техники, а также 5 позиций зенитно-ракетных комплексов противника», — говорится в информации.