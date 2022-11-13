Президент Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства страны за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитацию ее армии и участие в нежелательной иностранной или международной НКО. Соответствующая президентская поправка поступила в Госдуму к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, сообщает РИА Новости.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий