Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей на посту Ангелой Меркель, несмотря на то, что они состоят в разных партиях, сообщает в воскресенье Die Welt.

Издание напомнило, что Шольц — член Социал-демократической партии, а Меркель — Христианско-демократического союза.

«Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях», — сказал действующий канцлер ФРГ.

По словам Шольца, он советуется не только с Меркель, но и со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий». Политик отметил, что «не чувствует себя одиноким».