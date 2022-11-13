Голосование в рамках второго тура выборов президента началось в воскресенье в Словении. В 07:00 по местному времени (10:00 GMT+4) по всей стране открылись более 3 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: бывший глава МИД страны, депутат от Словенской демократической партии Анже Логар и беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар. Как сообщает Словенское агентство печати со ссылкой на результаты проведенного компанией по исследованию рынка «Валикон» опроса общественного мнения, в котором с 9 по 11 ноября приняли участие 1 860 человек, Пирц-Мусар может рассчитывать на поддержку 56% избирателей, в то время как Логар по итогам выборов может получить 44% голосов.

Избирательные участки закроются в 19:00 (22:00 GMT+4).