Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что после объявления в Российской Федерации частичной мобилизации в ее стране обосновались свыше 100 тысяч россиян.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции France Inter.

Она отметила, что с 21 сентября 2022 года российско-грузинскую границу пересекли 700 тыс. россиян, 600 тыс. из которых позже уехали в страны Европы, Турцию или Армению.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что ежедневно в страну въезжают порядка 8-9 тыс. граждан России, а выезжают — 10-11 тыс.

После объявления мобилизации в России на контрольно-пропускных пунктах на границе с Казахстаном образовались многочасовые автомобильные пробки. Известно, что с 21 сентября на территорию Казахстана въехали около 98 тыс. россиян.