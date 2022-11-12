Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области из-за жестоких боев сейчас ад, но благодаря крепкой обороне в этом регионе Силы обороны Украины могут наступать на других направлениях.

Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованному в социальных сетях. Он обратился ко всем украинским военным, ко всем, кто заботится о безопасности Украины на границах, ко всем, кто защищает Украину в воздухе и на море, а также ко всем, кто работает на оборону в тыловых областях:

«Этот наш успех на юге стал возможен благодаря тому, что все наши защитники и защитницы с честью выполняют свои задачи. Слова благодарности, которые слышат сейчас наши защитники на Херсонщине, — это слова благодарности вам всем. Всем, кто воюет за Украину, кто работает на нашу победу и кто на своем уровне помогает и достигает нужных нашей стране результатов».

При этом, глава государства выразил особые слова благодарности тем, кто выдерживает российские атаки на Донбассе.

«Там просто ад. Там ежедневно чрезвычайно жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро-выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно. Благодаря прочной обороне там, на Донетчине, мы можем проводить наступательные операции на других направлениях. Я благодарю всех наших воинов, кто защищает Украину в этих особо жестких боях. Павловка, Марьинка, Первомайское, Авдеевка…», — подчеркнул Зеленский.