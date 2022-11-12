Иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал» о застрявшем в аэропорту пассажире, умер в парижском аэропорту Шарль-де-Голль.

Как сообщил ТАСС источник в администрации воздушной гавани, это произошло в полдень 12 ноября.

Он также добавил, что у иранца не было проблем с деньгами: тот был обеспечен за счет гонораров, полученных благодаря фильму Спилберга. В то же время, по его словам, многолетний обитатель парижского аэропорта был не совсем психически здоров и считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь возвращался в привычную ему среду обитания.