12 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Франции сообщил, что встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках 18-го Саммита организации Франкофонии, который состоится 19 ноября, и еще раз выразил намерение Франции внести вклад в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями об итогах проведённой в четырёхстороннем формате пражской встречи с участием Азербайджана, Армении, Европейского Союза и Франции и вытекающих из нее вопросах.

Президент Ильхам Алиев отметил важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава государства довел до внимания, что заявления, озвученные в последние дни Арменией, противоречат нормализации отношений между двумя странами и мирной повестке дня.