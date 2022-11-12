Вооруженные силы Украины, поднимающие государственный флаг в освобожденном Херсоне, закрепили самое серьезное политическое и военное поражение президента России Владимира Путина в войне, которая длится более 8 месяцев.

Об этом пишет The Washington Post.

«До 11 ноября Херсон оставался единственным украинским областным центром, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения. Поэтому отступление из него разрушило созданную Путиным иллюзию контроля через незаконную аннексию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на то, что на сегодня Россия контролирует Херсонскую область по левый берег Днепра для обеспечения «сухопутного коридора» в оккупированный Крым, потеря областного центра стала ошеломляющим ударом после громких заявлений Кремля о том, что Россия якобы «навсегда» останется в Херсоне.

Жесткая провоенная фракция Москвы, включая националистически настроенных так называемых «военкоров», называет сдачу города предательством и «черным днем». Поскольку ранее Херсон вместе с другими оккупированными регионами был вписан в российскую конституцию как субъект Российской Федерации», — пишет издание.

Как пишет WP, в течение нескольких недель в Кремле тщательно готовили свое население к шоку и пытались дистанцировать Владимира Путина от ответственности и политических последствий за военные поражения. Тем не менее, на сегодня есть признаки того, что президент не сможет избежать последствий, поскольку потеря Херсона может разжечь антивоенные настроения.

Отступление из Херсона на данный момент является крайним в череде военных поражений Путина после провала операции по захвату Киева и молниеносного наступления украинских сил в Харьковской области. Территориальные потери побудили его объявить «частичную мобилизацию», которая привела к бегству сотен тысяч россиян из страны и отправке на фронт плохо обученных солдат.

Многие россияне до сих пор видят в Путине «умного царя-патриота» и списывают поражения на продажных и некомпетентных чиновников. Как полагают аналитики, такой подход является результатом работы российской пропаганды, чтобы свести обеспокоенность общественности поражением в Херсоне к минимуму.

Но провалы в ненужной войне очевидны для московской элиты, олигархов и топ-чиновников. Столь же очевидны и политические трудности, вызванные путинскими аннексиями и ставшими вопиющими нарушениями международного права.

На фоне отступлений, неудачной мобилизации, экономических трудностей и растущих потерь Москва все чаще показывает свою готовность к переговорам с Украиной. Но они маловероятно, пока Путин придерживается линии на отчуждение украинских территорий.