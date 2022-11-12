Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что в ближайшие месяца в зону «спецоперации» в Украине поступит современное российское вооружение.

Как подчеркнул Рогозин в интервью РИА Новости, войскам РФ нужно применять на поле боя самые современные технологии, которых иногда не хватает.

«Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооруженные силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — заявил экс-глава «Роскосмоса».