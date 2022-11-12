Общенациональные учения по информированию населения о стихийных бедствиях проходят в субботу в Турции при участии обычных жителей, учащихся из общежитий, сотрудников госучреждений и работников заводов, передает ТАСС.
Учения гражданской обороны стартовали в 18:57 по местному времени, они приурочены к 23-й годовщине землетрясения 1999 года в провинции Дюздже, унесшего жизни минимум 845 человек.
Задействованные специалисты отрабатывают меры по спасению жизни людей в момент разрушительного землетрясения. Мероприятие проводит Министерство внутренних дел Турции совместно с правительственным Управлением по чрезвычайным ситуациям АФАД.
О начале учений, которые впервые проходят на общенациональном уровне, жителям республики сообщают через громкоговорители, а также посредством СМС-оповещений.
По словам главы АФАД Юнуса Сезера, целью учений является повышение осведомленности населения на случай сильных землетрясений. В них принимают участие рядовые жители, учащиеся, живущие в общежитиях, сотрудники государственных учреждений и работники промышленных предприятий.
Türkiye geneli ve KKTC’de eş zamanlı «#ÇökKapanTutun Deprem Anı Tatbikatı» gerçekleştiriliyor. https://t.co/Xlb8wqY7Wg
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 12, 2022
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