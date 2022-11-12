Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в субботу в Пномпене с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и обсудил с ним помощь в восстановлении критически важной инфраструктуры Украины, а также заявил ему, что время и содержание любых переговоров по урегулированию должен определять сам Киев.

Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь обсудил твердую приверженность США помощи Украине в смягчении последствий продолжающихся ударов России по критической инфраструктуре, в том числе активизацию поставок гуманитарной помощи и усилия по подготовке к зиме», — сообщается в тексте.

«Они также обсудили эффективность дальнейших действий Украины на поле боя, и госсекретарь подчеркнул, что выбор времени и содержания любых переговорных процессов остается решением Украины», — добавил Прайс.