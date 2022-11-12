Аварийная ситуация привела к отключению от горячей воды и отопления 340 зданий в столичных районах Братеево и Марьино на два дня. Без тепла и света остались сотни жилых домов, десятки детсадов и школ, а также больница, об отключении сообщается в объявлениях, размещенных на домах.

«В связи с аварийной ситуацией на тепловых сетях центрального отопления и горячего водоснабжения будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в период с 09:00 12 ноября до 23:00 14 ноября в районах Братеево и Марьино. В зону отключения попадает 93 абонента, 343 здания, в том числе 205 жилых домов, одна больница, 26 школ и 82 прочих здания», — значится в объявлении на входной двери подъезда второго корпуса дом №7 по Алма-Атинской улице.

Согласно другому объявлению, размещенному на домах от имени ГБУ «Жилищник Братеево» в одноименном районе, причиной отключения являются работы, проводимые департаментом строительства. «Проводится врезка нового участка сети из-за строительства развязки Липецкая — МКАД», — пояснили ТАСС в субботу в городских службах.