На улице Низами, известной как «Торговая» задержан человек, заставлявший детей продавать цветы.

38-летний И.Алиев (имя условное) продавал цветы сам, а также эксплуатировал несовершеннолетних.

Один из этих несовершеннолетних ранил себя при невыясненных обстоятельствах.

Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где было отмечено, что он занимается противоправной деятельностью и эксплуатирует несовершеннолетних.

Мужчина оскорбил полицейских и не подчинился их требованиями.

И.Алиев решением Сабаильского районного суда арестован на 30 суток.