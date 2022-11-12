На улице Низами, известной как «Торговая» задержан человек, заставлявший детей продавать цветы.
38-летний И.Алиев (имя условное) продавал цветы сам, а также эксплуатировал несовершеннолетних.
Один из этих несовершеннолетних ранил себя при невыясненных обстоятельствах.
Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где было отмечено, что он занимается противоправной деятельностью и эксплуатирует несовершеннолетних.
Мужчина оскорбил полицейских и не подчинился их требованиями.
И.Алиев решением Сабаильского районного суда арестован на 30 суток.
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