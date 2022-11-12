Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать российскую делегацию на предстоящем саммите G20, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Как заявил представитель европейской внешнеполитической службы, западные партнеры хотят показать, что «международное сообщество думает о действиях Москвы в Украине».

«Это означает также препятствовать их встречам с Сергеем Лавровым или кем-либо, кто возглавляет российскую делегацию, или сделать так, чтобы люди выходили, когда Россия выступает», — цитирует чиновника газета.

Европейцы дадут российским коллегам понять, что любые переговоры должны проводиться на условиях, приемлемых для Киева, говорится в публикации.

При этом Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России, добавили собеседники издания. Ожидается, что Москва и Пекин попытаются смягчить совместное заявление стран.

«Китайцы и русские тесно сотрудничают», — отметил один из европейских чиновников, который охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как «безграничную дружбу».