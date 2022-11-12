Вопрос о продлении действия зерновой сделки еще не решен.

Об этом заявил в субботу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос, замминистра сказал: «Нет».

Вершинин напомнил, что черноморская зерновая инициатива в отличие от соглашения между РФ и Секретариатом ООН, заключена на 120 дней. «Эти 120 дней заканчиваются 18 ноября. Мы, принимая такое решение, которое должно быть принято, должны учитывать все обстоятельства», — добавил он.

В первую очередь, по его словам, это взаимосвязанность двух треков. «Мы не можем из пакета вынуть только один, а с остальным ничего не делать, это очень важно, — пояснил замглавы МИД. — Во-вторых, мы должны, конечно, учитывать все то, что происходило и происходит, как она работает.