Президент США Джо Байден, выступая перед началом саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), перепутал Камбоджу, председательствующую в организации, с Колумбией, передает Sky News.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — заявил он, говоря о премьер-министре Камбоджи Хун Сена.

Этот инцидент произошел спустя несколько недель после того, как, выступая на Конференции по вопросам голода, питания и здоровья, Байден спросил, присутствует ли в зале член Республиканской партии Джеки Валорски, которая погибла в автокатастрофе в августе. Он сказал: «Здесь ли Джеки? Ее здесь быть не должно», пишет Sky News.