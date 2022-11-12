Получивший гражданство России в 2013 году французский актер Жерар Депардье решил закрыть в стране свой продюсерский центр, сообщает ТАСС.

Друг и продюсер актера Арно Фрилли объяснил, что закрытие центра «ПЦ ЖД» связано с паузой в работе. Оценивая перспективы открытия нового центра, Фрилли сказал, что возобновления работы возможно при большей конкретике по будущим проектам.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя», — объяснил продюсер.