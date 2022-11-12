Пожилая жительница деоккупированной Херсонской области передала украинским военным неожиданный «подарок», сообщает Корреспондент.

Во врем оккупации бабушка украла у врага немало патронов, спрятала их, дождалась ВСУ и передала им свои трофеи. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что защитников растрогал поступок женщины.

«Бейте их — кацапов!»- со слезами на глазах сказала бабушка, передавая патроны.

Один из военных на видео сказал, что вот так их встречают на родной земле. Защитники обняли старушку и пообещали, что обязательно вернутся к ней с едой.